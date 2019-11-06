МОСКВА, 6 ноя — ПРАЙМ. Годовая инфляция в РФ в январе 2020 года опустится до 3% под действием временных факторов и вернется к 4% к концу 2020 года, при этом на среднесрочном горизонте преобладают проинфляционные риски, говорится в бюллетене департамента исследований и прогнозирования ЦБ РФ "О чем говорят тренды".

Выводы и рекомендации, содержащиеся в бюллетене, могут не совпадать с официальной позицией Банка России.

"В сентябре годовая инфляция понизилась до 4%. Она еще продолжит замедляться и в январе опустится до 3% под действием дезинфляционных факторов, в основном временных, а также в связи с прекращением действия эффекта базы, связанного с НДС и индексацией тарифов на коммунальные услуги в январе 2019 года", — сказано в документе.

Отмечается, что на среднесрочном горизонте проинфляционные риски преобладают над дезинфляционными. "Возврат инфляции к 4% произойдет к концу 2020 года по мере оживления экономической активности и прекращения действия временных дезинфляционных факторов", — прогнозируют аналитики.

Согласно прогнозу ЦБ, годовая инфляция по итогам 2019 года будет находиться в диапазоне 3,2-3,7%. При этом регулятор ожидает, что инфляция сложится несколько ниже 3% в первом квартале 2020 года, когда эффект повышения НДС выйдет из ее расчета, а по итогам 2020 года составит 3,5–4% и останется вблизи 4% в дальнейшем.

Сезонно очищенный рост ВВП РФ в третьем квартале текущего года составил 0,2%, отмечается в бюллетене. "Наша октябрьская оценка роста ВВП в третьем квартале 2019 года составила 0,2% к/к SA (сезонно очищенный показатель квартал к кварталу — ред.), немного снизившись по отношению к сентябрю. Оценка на четвертый квартал также была понижена, оставаясь ниже потенциальных темпов роста российской экономики", — говорится в документе.

Аналитики департамента ожидают постепенного ускорения роста ВВП в первом квартале 2020 года. При этом их текущая индексная оценка на ближайшие кварталы по построению модели не учитывает возможный дополнительный импульс от ускорения расходования бюджетных средств, которое началось уже в третьем квартале этого года.

Рост российской экономики в 2019 году может составить 0,8–1%, что ближе к нижней границе официального прогноза Банка России, говорится также в бюллетене

"Приведенные оценки квартальных темпов прироста ВВП предполагают рост ВВП по итогам 2019 года на уровне около 0,8–1%, что находится в рамках прогноза Банка России", — сказано в документе.

По итогам октябрьского заседания совета директоров по ключевой ставке Банк России сохранил прогноз по росту ВВП РФ в 2019 году в интервале 0,8-1,3% и сообщил, что ожидает временного ускорения роста ВВП в третьем квартале текущего года.

Официальный прогноз Минэкономразвития исходит из того, что ВВП РФ вырастет в 2019 году на 1,3%. По данным Росстата, ВВП РФ в первом полугодии 2019 года вырос на 0,7% в годовом выражении.