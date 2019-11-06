ЛОНДОН, 6 ноя — ПРАЙМ. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) ухудшил свой прогноз по росту ВВП России в 2019 году до 1,1% с 1,5%, в 2020 году – до 1,7% с 1,8%, следует из осеннего отчета банка "Региональные экономические перспективы" (Regional Economic Prospects).

В текущем году рост экономики РФ сдерживали такие факторы, как сокращение внешнего спроса, снижение цен на нефть и продолжающиеся санкции, отмечается в отчете.

"Одной из причин понижения прогноза на 2019 год стала отсрочка в реализации инвестиционных проектов, более низкие цены на нефть, повышение НДС в январе. Это то, что стало причиной замедления роста экономики", — прокомментировала изменения "Прайм" новый главный экономист ЕБРР Беата Яворчик.

В 2020 году основными рисками для роста российской экономики могут быть санкции, низкие цены на нефть и внешние или внутренние шоки, которые могут ослабить рубль, и, как следствие, могут негативно повлиять на состояние банковского сектора, добавила собеседница агентства.

При этом прогноз по росту ВВП Украины в 2019 году улучшен до 3,3% с 2,5%, в 2020 году – до 3,5% с 3%, следует из отчета банка.

По данным ЕБРР, экономика Украины в 2019 году сохраняла устойчивые темпы роста. "Экономика продолжала извлекать выгоду из сильного частного потребления, которое выросло на 11,3% на фоне сильного реального роста располагаемых доходов", — отмечается в докладе.

Приток иностранных инвестиций также помог увеличить международные резервы Украины до 21,4 миллиарда долларов по состоянию на 1 октября.

"С учетом того, что стране в ближайшие два года предстоит выплатить большой объем по госдолгу в иностранной валюте, новая программа МВФ, направленная на реформы, имеет решающее значение для закрепления ожиданий инвесторов и поддержки макроэкономической стабильности", — подчеркнули в банке.

Украина в 2019 году впервые станет крупнейшей страной операций ЕБРР, который направил в страну более 1 миллиарда евро.

ЕБРР — крупнейший институциональный инвестор на Украине, вложивший в экономику страны в общей сложности 14,6 миллиарда евро. Средства организации были направлены в 450 проектов, 75% инвестиций получили компании частного сектора.

КРИЗИСА НЕ БУДЕТ

По словам Яворчик, ЕБРР не ждет в 2020 году наступления нового мирового финансового кризиса, но ожидает замедления роста глобальной экономики из-за торговых войн.

"Нет, мы не ждем кризиса, мы ожидаем замедления роста экономики. Но это будет не катастрофическое замедление", — сказала экономист

"Конечно, вы не можете предугадать, что может произойти в будущем. Будет ли усиление напряженности в торговле, усиление санкций или случится какой-либо неожиданный шок", — отметила она.

Ранее экономисты ведущих международных банков предрекали, что в 2020 году мир столкнется с экономическими потрясениями, которые будут сопоставимы с мировым финансовым кризисом 2008-2009 годов.

В частности, аналитики JP Morgan Chase считают, что мировую экономику ожидает "суперкризис", который будет сопровождаться массовыми беспорядками и перебоями с продовольствием. Свои расчеты эксперты сделали на основе анализа таких показателей, как продолжительность экономического роста и последующего спада, соотношение собственных и заемных средств у крупнейших компаний, стоимость активов, а также уровни дерегулирования и финансовых инноваций.