ПАРИЖ, 6 ноя — ПРАЙМ. Французские активисты из гражданского движения Action non-violente cop21, выступающие против проектов способствующих изменению климата, прервали в среду Европейскую газовую конференцию в Париже, передаёт корреспондент РИА Новости.

Активисты около 14.00 по местному времени ворвались в зал во время сессии "Поставки газа и СПГ, динамика спроса и торговли: Потенциальные последствия увеличения поставок СПГ в Европу — Как могут отреагировать поставщики трубопроводного газа?", одним из участников которой была управляющий директор французского банка Societe Generale Лаура Монро-Сингер. Таким образом, работа газовой конференции остановилась.

Как пояснил РИА Новости представитель Action non-violente cop21, акция направлена против крупных газовых проектов в Техасе, которые планирует профинансировать один из крупнейших французских банков Societe Generale.

"Демонстрация против крупнейших проектов в Техасе по добыче газа методом гидравлического разрыва пластов,… и которые будут финансироваться Societe Generale, одним из крупнейших французских банков. Мы контактировали с Societe Generale последние пару лет, прося их изменить свою политику по поддержке проектов с технологией гидроразрыва, но они этого не сделали", — сказал он.

"Эти проекты противоречат Парижскому соглашению, поэтому мы здесь протестуем и просим Societe Generale выйти из данных проектов. Кажется, это уже наш пятый или шестой протест, который мы устраиваем из-за Societe Generale и думаю, мы продолжим это делать", — добавил он.