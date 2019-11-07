МОСКВА, 7 ноя /ПРАЙМ/. Уровень исполнения расходов бюджета РФ в январе-сентябре 2019 года был самым низким в сравнении с аналогичными периодами прошлых годов, начиная с 2010 года, следует из оперативного анализа Счетной палаты исполнения федерального бюджета и государственных внебюджетных фондов.

"Уровень исполнения расходов является достаточно низким и составляет 62,9% показателя сводной росписи с изменениями", — говорится в документе.

За аналогичные периоды в прошлые годы уровень исполнения бюджета РФ по расходам составлял от 64,2% до 69,7%. Максимальный показатель был в 2015 году, минимальный — в 2011 году. В 2010 году уровень расходов составлял 65,5%, а в 2016-2018 годах держался на отметке чуть выше 66%, следует из отчета.

Наиболее низкий уровень исполнения в январе-сентябре 2019 года, как и в аналогичном периоде 2018 года, отмечается по разделам: "Национальная безопасность и правоохранительная деятельность", "Жилищно-коммунальное хозяйство", "Общегосударственные вопросы", "Культура, кинематография", "Национальная экономика", "Физическая культура и спорт", говорится в документе.

На низком уровне (менее 40%) исполнены расходы по 5 главным распорядителям: Минкомсвязь – 16,1%; Ростуризм – 29,9%; Федеральное агентство по делам национальностей России – 34,9%; Росавиация – 37,9%; Госкорпорация "Роскосмос" – 38,8%.

Исполнение расходов на уровне менее 40% в открытой части бюджета и ниже уровня за аналогичный период 2018 года осуществлено по 4 госпрограммам: фармацевтика, атомный комплекс, электронная и авиационная промышленность, отмечает Счетная палата.