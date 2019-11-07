МОСКВА, 7 ноя /ПРАЙМ/. Правительство России на заседании в четверг обсудит итоги перехода РФ на цифровое эфирное телевизионное вещание и отключения аналогового вещания, сообщила пресс-служба кабинета министров.

"На заседании планируется рассмотреть… вопросы об итогах перехода на цифровое эфирное телевизионное вещание и отключения аналогового вещания обязательных общедоступных телеканалов в Российской Федерации", — говорится в сообщении.

Россия в 2019 году переходит от аналогового к цифровому телевещанию. Переход начался в феврале, отключение аналогового сигнала в регионах происходило поэтапно. Последний 21 регион перешел на цифровое эфирное телевещание 14 октября в четвертой волне отключения "аналога". Таким образом, вся РФ перешла на цифровое вещание 20 федеральных телевизионных каналов, федеральная целевая программа создания инфраструктуры цифрового телевидения в стране выполнена.