МОСКВА, 7 ноя /ПРАЙМ/. Правительство РФ на заседании в четверг обсудит распределение 14,759 миллиарда рублей 36 регионам России на модернизацию дорог в городских агломерациях в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" (БКАД), сообщила пресс-служба кабинета министров.

"Проектом распоряжения предлагается распределить 14,759 миллиарда рублей 36 субъектам Российской Федерации в целях реализации отдельных капиталоемких мероприятий по модернизации дорожной инфраструктуры в городских агломерациях в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", — говорится в сообщении.

В конце сентября вице-премьер РФ Максим Акимов на совещании по нацпроекту "Безопасные и качественные автодороги" с участием регионов раскритиковал их за низкую готовность работ. Он заявил, что лишь каждый пятый регион на сегодняшний день имеет удовлетворительные показатели по выполнению работ в рамках нацпроекта БКАД.

Тогда же первый замглавы Минтранса Иннокентий Алафинов добавил, что общий процент выполнения работ по всем субъектам РФ на 24 сентября составлял 70,2%, или 91 миллион квадратных метров. Оплачено работ на сумму чуть более 58 миллиардов рублей, или по кассовому исполнению на 52,2%.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил регионам в кратчайшие сроки устранить отставание по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги". На конец июля расходы на этот нацпроект были исполнены на 12,2%. По сообщению Минтранса, первые итоги реализации нацпроекта будут подведены в четвертом квартале 2019 года.