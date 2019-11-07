МОСКВА, 7 ноя /ПРАЙМ/. Правительство РФ на заседании в четверг обсудит поправки в законопроект об отказе от бумажных лицензий для юрлиц и индивидуальных предпринимателей (ИП) и переводе их на электронное лицензирование, сообщила пресс-служба кабинета министров.

В начале марта текущего года Госдума приняла в первом чтении законопроект, направленный на перевод лицензирования в электронную форму и отказ от бумажных лицензий для юрлиц и индивидуальных предпринимателей (ИП).

Согласно законопроекту предусматривается внедрение "реестровой модели" в сфере лицензирования отдельных видов деятельности. Вместо выдачи бумажного документа предлагается вносить запись о предоставлении лицензии в реестр лицензий. За получение выписки из такого реестра в электронной форме госпошлина взиматься не будет. При этом свободный доступ к содержащимся в таком реестре сведениям сохранится.

"Проект поправок предусматривает изменение законопроекта в части однозначного закрепления статуса реестра лицензий в качестве первоисточника юридически значимых сведений в сфере лицензирования", — говорится в сообщении.

Также правительство обсудит внесение в законопроект поправки о том, что выписка из реестра лицензий должна иметь штрихкод, содержащий адрес страницы в интернете с записью о предоставленной лицензии. Как отмечается, эта новация облегчит доступ граждан к реестровой записи.

Кроме того, проект поправок предполагает исключение из ряда федеральных законов информации о предоставлении бумажной лицензии, а также установление единообразного порядка направления заявлений, связанных с лицензионной деятельностью.