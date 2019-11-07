МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. ВЭБ и ВТБ профинансируют строительство угольного терминала в порту Ванино на 34 миллиарда рублей, сообщила в четверг пресс-служба госкорпорации.

"Госкорпорация ВЭБ.РФ, Банк ВТБ и компания "ВаниноТрансУголь" подписали кредитное соглашение о финансировании строительства высокотехнологичного угольного терминала, которое реализуется в морском порту Ванино в Хабаровском крае….Объем финансирования от банков-партнеров в рамках программы "Фабрика проектного финансирования" составит 34 миллиарда рублей", — говорится в сообщении.

ВЭБ в рамках синдицированного кредита профинансирует более трети стоимости первой очереди проекта, добавляет пресс-служба.

"Финансирование строительства специализированного угольного терминала в порту "Ванино" стало первой сделкой в сфере портовой инфраструктуры, которая реализуется ВТБ совместно с ВЭБ.РФ в рамках фабрики проектного финансирования….Строительство терминала "ВаниноТрансУголь" расширяет инфраструктуру для дальнейшего увеличения экспорта российского угля и способствует развитию экономики Дальнего Востока", — приводятся в сообщении слова руководителя департамента по работе с клиентами рыночных отраслей – старшего вице-президента ВТБ Дмитрия Снесаря.

ВЭБ со ссылкой на гендиректора "ВаниноТрансУголь" Юрия Тямушкина уточняет, что "строительство первой очереди терминала находится в продвинутой стадии". Планируемый грузооборот первой очереди терминала составит 12 миллионов тонн угля в год, ввод в эксплуатацию намечен на 2020 год, уточняется в сообщении. Проект позволит создать более 600 новых рабочих мест. Общий потенциальный грузооборот терминала – до 24 миллионов тонн угля в год.

"ВаниноТрансУголь" является 100% дочерним обществом компании "Колмар", объединяющей предприятия по добыче, обогащению и транспортировке угля на Дальнем Востоке.