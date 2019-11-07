МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Объем промышленного производства в Германии с учетом сезонных колебаний в сентябре сократился на 0,6% по сравнению с августом, сообщает министерство экономики и технологий страны.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали снижения индикатора на 0,4%.

При этом оценка за август была пересмотрена до роста на 0,4% вместо 0,3% в месячном выражении.

В годовом выражении объем промышленного производства в Германии сократился в сентябре на 4,3%.

Промышленное производство в Германии, исключая энергетический и строительный сектор, в сентябре сократилось на 1,3% к августу. Объем производства товаров производственно-технического назначения снизился на 1,5%, а потребительских товаров — на 0,5%.