Промпроизводство в Германии в сентябре снизилось на 0,6% - хуже прогноза
МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Объем промышленного производства в Германии с учетом сезонных колебаний в сентябре сократился на 0,6% по сравнению с августом, сообщает министерство экономики и технологий страны.
Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали снижения индикатора на 0,4%.
При этом оценка за август была пересмотрена до роста на 0,4% вместо 0,3% в месячном выражении.
В годовом выражении объем промышленного производства в Германии сократился в сентябре на 4,3%.
Промышленное производство в Германии, исключая энергетический и строительный сектор, в сентябре сократилось на 1,3% к августу. Объем производства товаров производственно-технического назначения снизился на 1,5%, а потребительских товаров — на 0,5%.
https://1prime.ru/state_regulation/20191107/830512806.html