МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. ВТБ выкупил у Сбербанка задолженности "Мечела" в сумме чуть менее 50 миллиардов рублей, что сделало его крупнейшим кредитором группы, сообщили РИА Новости в пресс-службе ВТБ.

"Группа ВТБ осуществила выкуп у Сбербанка задолженности группы "Мечел" в сумме чуть менее 50 миллиардов рублей, что, в совокупности с текущей экспозицией, сделало ВТБ крупнейшим кредитором группы", — ответили в кредитной организации на запрос агентства.

Данная сделка является продолжением планомерной работы банка по поддержке группы "Мечел", напомнили в банке. Так, в 2018 году группа ВТБ предоставила компании кредит на цели выкупа с дисконтом предэкспортного кредита в сумме 1 миллиард долларов США, предоставленного группе "Мечел" синдикатом международных банков в 2010 году, что позволило компании снизить долг и реструктурировать последний на тот момент крупный кредит, находящийся в дефолте.

"Полагаем, что данная сделка, помимо прочего, окажет благоприятное влияние на предстоящую реструктуризацию кредитных обязательств группы", — отметили в ВТБ.

Чистый долг "Мечела" по итогам 2018 года составлял 423 миллиарда рублей, в 2020 году должно начаться погашение основного долга. В июне текущего года "Мечел" предложил ВТБ, Сбербанку и Газпромбанку пересмотреть условия кредитов, сейчас банки изучают это предложение.

В начале октября источник сообщил РИА Новости, что Газпромбанк планирует продать "Мечелу" 34% в Эльгинском угольном проекте за сумму немногим более 30 миллиардов рублей. "Мечелу" принадлежит 51% в ООО "Эльгауголь" — операторе и владельце лицензии на разработку Эльгинского месторождения в Якутии. Оставшуюся долю в июне 2016 года приобрел Газпромбанк. Сделка состоялась в рамках реструктуризации задолженности компании перед банком, ее сумма составила 34,3 миллиарда рублей.