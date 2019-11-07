МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Банк России видит потенциал для дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.

ЦБ в октябре снизил ключевую ставку сразу на 0,5 процентного пункта — до 6,5% годовых. Всего с начала года регулятор снизил ставку на 1,25 процентного пункта.

"Какой будет наша денежно-кредитная политика в предстоящий период? С учетом известных на сегодняшний день факторов у нас остается потенциал для смягчения", — сказала она, выступая в Госдуме.

При этом Набиуллина подчеркнула, что ЦБ не будет принимать решения по ставке автоматически, пытаясь опустить ее как можно ниже. "Мы будем перед каждым советом директоров оценивать влияние на инфляцию наших прошлых решений по снижению ставки, данные о состоянии российской и мировой экономики, проинфляционные риски… и, конечно, решения по бюджетной политике", — добавила глава ЦБ.