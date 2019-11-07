ВЛАДИВОСТОК, 7 ноя — ПРАЙМ. Восточный экономический форум в 2020 году пройдет 2-5 сентября, сообщает фонд "Росконгресс".

"Шестой Восточный экономический форум состоится 2–5 сентября 2020 года на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета", — говорится в сообщении.

Советник президента РФ, ответственный секретарь Оргкомитета по подготовке и проведению ВЭФ Антон Кобяков, чьи слова приводит фонд, отметил, что форум во Владивостоке стал ведущей площадкой, нацеленной на развитие многостороннего сотрудничества и международной кооперации.

"Ежегодно здесь собираются лидеры ведущих стран АТР для обсуждения глобальных вопросов мировой экономики. Уверен, что в дальнейшем Форум сохранит свою инвестиционную составляющую. Вместе с тем, Восточный экономический форум также приобретает важное значение с точки зрения развития гуманитарных и культурных контактов. В частности, выставка "Улица Дальнего Востока", которая стала визитной карточкой Форума, знакомит российских и зарубежных гостей с туристическим потенциалом и традициями регионов ДФО", — отметил Кобяков.