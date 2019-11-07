МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Федеральная таможенная служба (ФТС) России в январе-октябре сократила перечисления в бюджет РФ на 2,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 4,695 триллиона рублей, следует из сообщения ведомства.

"За десять месяцев 2019 года сумма доходов федерального бюджета, администрируемых таможенными органами, составила 4,695 триллиона рублей", — говорится в сообщении.

Годом ранее ФТС сообщала, что объем перечислений в бюджет в январе-октябре составил 4,819 триллиона рублей.

В октябре текущего года ведомство перечислило в бюджет 517,26 миллиарда рублей, что ниже на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По данным прошлого года перечисления в бюджет в октябре составили 582,1 миллиарда рублей.