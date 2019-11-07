МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) создаст национальный центр по привлечению инвестиций в регионы РФ, его возглавит экс-министр по развитию Дальнего Востока Александр Галушка, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

"Мы решили создать национальный центр по привлечению инвестиций в регионы, его возглавит Александр Сергеевич Галушка", — сказал он, выступая на форуме "Инвестиции в регионы — инвестиции в будущее".

Дмитриев также отметил, что фонд активно взаимодействует со всеми агентствами по привлечению инвестиций в регионах. "Мы считаем, что это именно те наши партнеры в регионах, которые хорошо понимают специфику, работают активно вместе с губернаторами", — отметил он.