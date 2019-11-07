МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Еврокомиссия понизила прогноз по росту ВВП России в 2019 году до 1% с майской оценки в 1,5%, говорится в осеннем прогнозе ЕК. ЕК предлагает заключить с Белоруссией соглашение о таможенном сотрудничестве

В 2020 году ЕК ожидает роста экономики страны на 1,4%, хотя в предыдущем прогнозе ожидался рост на 1,8%. В 2021 году, по оценкам организации, рост экономики России ускорится до 1,5%. В 2018 году, по оценке ЕК, ВВП РФ вырос на 2,3%.

Еврокомиссия также прогнозирует, что уровень безработицы в России в 2019 году составит 5,1%, в 2020 году — 4,9%, что выше весенней оценки.

"В 2019 году экономическая активность замедлится на фоне повышения ставок НДС, роста неопределенности и ослабления мирового спроса… В дальнейшем ожидается, что реальный ВВП будет умеренно восстанавливаться вместе с постепенно улучшающимся потенциалом роста и ускорением государственных инвестиций", — говорится в докладе ЕК.

МИРОВОЙ ВВП

Еврокомиссия понизила прогноз роста мирового ВВП на 2019 год по сравнению с предыдущей, весенней оценкой на 0,3 процентного пункта — до 2,9%.

Оценка на 2020 год снижена сразу на 0,5 процентного пункта – до 3,0%. Впервые дается прогноз роста глобального ВВП на 2021 год – 3,1%.

ВВП США

Еврокомиссия понизила прогноз по росту ВВП США в 2019 году до 2,3% с майской оценки в 2,4%.

В 2020 году ЕК ожидает роста экономики страны на 1,8%, хотя в предыдущем прогнозе ожидался рост на 1,9%. В 2021 году, по оценкам организации, рост экономики США замедлится до 1,6%. В 2018 году, по оценке ЕК, ВВП США вырос на 2,9%.

Еврокомиссия также прогнозирует, что уровень безработицы в США в период с 2019 по 2021 годы будет составлять 3,7%, хотя весной ЕК ожидала 3,8% в текущем году и 3,7% — в следующем.

"Прогнозируется замедление темпов роста экономики США, поскольку сохраняющаяся экономическая напряженность в отношениях с Китаем и возросшая политическая неопределенность ухудшают перспективы частных инвестиций. В то же время недавнее смягчение денежно-кредитной политики призвано сдержать замедление экономического роста", — считает ЕК.

ВВП КИТАЯ

Еврокомиссия ухудшила прогноз по росту ВВП Китая на 2019 год до 6,1% и на 2020 год – до 5,8%, следует из опубликованного доклада.

Ранее в предыдущем весеннем докладе ЕК прогнозировала, что ВВП Китая в 2019 году вырастет на 6,2%, а в 2020 году — на 6%. В 2021 году рост ВВП Китая, по оценкам ЕК, замедлится до 5,6%. В 2018 году, по оценке ЕК, экономика КНР выросла на 6,6%.

ЕК отмечает, что китайская экономика выросла на 6,2% за первые девять месяцев 2019 года на фоне "усиления давления со стороны как внешней среды, так и снижения внутреннего спроса".

"Прогнозируется, что темпы роста сократятся в прогнозном горизонте, поскольку сохраняющаяся экономическая напряженность с США, повышенная неопределенность, а также внутренние структурные препятствия продолжают оказывать давление на экономическую активность. Ожидается, что смягчение макроэкономической политики поможет сдержать замедление роста экономики КНР, но не сможет полностью его нивелировать", — пишет ЕК.

Власти Китая установили планку роста ВВП в этом году на уровне около 6-6,5%.

ВВП ЕВРОЗОНЫ И ЕВРОСОЮЗА

Еврокомиссия в своем осеннем прогнозе понизила оценку роста реального ВВП еврозоны на 2019 год до 1,1%, на 2020 год — до 1,2%, говорится документе.

В летнем прогнозе оценка роста ВВП еврозоны на 2019 год была на уровне 1,2%, на 2020 год — 1,4%.

Также ЕК впервые дает оценку роста ВВП еврозоны на 2021 год – 1,2%.

Что касается Евросоюза, то ЕК прогнозирует рост ВВП 28 стран (с учетом Великобритании) в 2019-2021 годах на уровне 1,4%, при этом оценка текущего года осталась прежней, а 2020 года — снижена на 0,2 процентного пункта, говорится в осеннем экономическом прогнозе ЕК.

Оценка 2021 года приводится впервые.

Еврокомиссия также ожидает, что инфляция в ЕС будет на уровне 1,5% в 2019-2020 годах и поднимется до 1,7% в 2021 году.

В предыдущем прогнозе ЕК ожидала инфляцию в 2019 году в 1,5%, а в 2020 году — 1,6%.