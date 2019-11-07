МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Мировые цены на продовольствие в октябре выросли впервые с мая текущего года на фоне резкого подъема цен на сахар и зерновые и отчасти на мясо и растительные масла, следует из пресс-релиза Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO).

Так, индекс цен на продовольственные товары FAO в октябре составил 172,7 пункта, что на 3 пункта или 1,7% выше показателя сентября и на 6% выше показателя годичной давности.

Индекс цен FAO на сахар в октябре составил 178,3 пункта, увеличившись по сравнению с сентябрьским уровнем на 9,8 пункта (5,8%). Столь резкий рост объясняется ожидаемым сокращением предложения в сезоне 2019–2020 годов. Индекс цен на мясо в октябре составил 182,7 пункта, что на 1,7 пункта (0,9%) выше сентябрьского уровня. Таким образом, как пишет организация, рост значения данного показателя продолжается девятый месяц подряд.

Индекс цен на растительное масло в минувшем месяце достиг максимума с октября 2018 года в 136,4 пункта, что на 0,5%, или 0,7 пункта выше отметки сентября. "Это небольшое увеличение обеспечил рост котировок пальмового и рапсового масел на фоне снижения цен на подсолнечное и рапсовое масла", — говорится в сообщении.

Индекс цен на молочные продукты достиг 192 пунктов, что на 1,4 пункта или 0,7% ниже показателя предыдущего месяца, но все еще на 5,6% выше показателя годичной давности. Организация отметила, что показатель продолжает снижаться второй месяц подряд на фоне "довольно резкого сокращения котировок сыра".

Индекс цен на зерновые в октябре составил 164 пункта, что почти на 7 пунктов (4%) выше сентябрьского показателя. "Международные цены на пшеницу в октябре резко поднялись в результате активизации торговли и снижения видов на урожай в Аргентине и Австралии", — добавляет FAO.