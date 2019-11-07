МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Банк Англии на заседании в четверг принял решение вновь сохранить базовую процентную ставку на уровне 0,75%, следует из пресс-релиза регулятора.

Банк Англии также подтвердил объем выкупа активов с рынка в 435 миллиардов фунтов стерлингов. Решения полностью совпали с ожиданиями аналитиков, опрошенных агентством Рейтер.

"В последнее время экономика Великобритании замедлилась из-за сохранения неопределенности вокруг Brexit и общего замедления мировой экономики. Инфляция в стране снизилась чуть ниже нашего целевого показателя в 2%", — говорится в релизе регулятора.

При этом Банк Англии отметил, что риск Brexit без сделки снизился, что окажет благоприятное влияние на предприятия. Регулятор также отметил, что ожидает постепенного восстановления роста мировой экономики.

"Если этого не произойдет, нам, возможно, потребуется снизить процентную ставку, чтобы поддержать рост экономики Великобритании и обеспечить инфляцию в 2%", — сообщил регулятор, отмечая, что в случае роста темпов развития экономики регулятор рассматривает возможность повышения ставок.