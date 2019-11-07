МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Международные резервы РФ за неделю с 25 октября по 1 ноября выросли на 0,6% и составили 542,9 миллиарда долларов, говорится в материалах Банка России.

"Объем международных резервов по состоянию на конец дня 1 ноября составил 542,9 миллиарда долларов США, увеличившись за неделю на 3 миллиарда долларов США, или на 0,6%, преимущественно в результате положительной переоценки и покупки иностранной валюты в рамках бюджетного правила", — говорится в сообщении.

Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).

За 2018 год международные резервы РФ выросли на 8,3% и на 1 января текущего года составляли 468,5 миллиарда долларов. Исторического максимума резервы достигали в начале августа 2008 года — 598 миллиардов долларов.