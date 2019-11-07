МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 2 ноября, уменьшилось на 8 тысяч с пересмотренного показателя предыдущей недели и составило 211 тысяч, сообщило в четверг министерство труда страны.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали уменьшения показателя только до 215 тысяч с первоначального уровня предыдущей недели. Показатель прошлой недели был пересмотрен в сторону повышения — до 219 тысяч с 218 тысяч заявок.

При этом среднее число первичных заявок за прошедшие четыре недели выросло на 250 штук, до 215,25 тысячи, оценка прошлой недели была изменена в сторону повышения — до 215 тысяч с 214,75 тысячи.

Количество получающих пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 26 октября, сократилось на 3 тысячи с пересмотренного показателя предыдущей недели, до 1,689 миллиона человек. Показатель предшествовавшей недели пересмотрен в сторону повышения — до 1,692 миллиона человек с 1,69 миллиона.

Данные о количестве первичных заявок на пособие по безработице (Initial Jobless Claims) публикуются еженедельно министерством труда США. Показатель отражает количество людей, впервые обратившихся за пособием в течение отчетной недели.