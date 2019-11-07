ЛОНДОН, 7 ноя — ПРАЙМ. Рост ВВП Великобритании в 2019 году будет в два раза ниже, чем в 2018 году, из-за возросшей неопределенности по Brexit и замедления глобальной экономики, заявил в четверг Банк Англии.

Рост ВВП Великобритании в 2018 году составил 1,4%.

"Рост экономики Великобритании в этом году был волатильным частично из-за подготовки к Brexit. Мы ожидаем, что рост в этом году составит примерно вдвое меньше того, что было в 2018 году. Частично это связано с замедлением роста в других странах", — отмечается в сообщении регулятора.

Согласно официальному прогнозу британского минфина, сделанному в марте, рост ВВП в 2019 году составит 1,2%, в 2020 году — 1,4%. Министр финансов Саджид Джавид, занявший свой пост летом этого года, отложил из-за ситуации вокруг Brexit представление "осеннего доклада" по бюджету, на котором обычно озвучиваются обновленные экономические прогнозы.

Британия и ЕС вновь отложили Brexit до 31 января 2020 года по просьбе Великобритании, которая так и не ратифицировала договор об условиях Brexit. По новому соглашению о Brexit, Северная Ирландия после выхода Великобритании из ЕС останется британской таможенной территорией. При этом таможенные пошлины не будут уплачиваться за товар, ввезенный в Северную Ирландию из другой части Соединенного Королевства, если только этот товар "не подвергается риску последующего перемещения в союз".

Предыдущий вариант сделки, который был согласован Евросоюзом и правительством Британии почти год назад, был трижды отклонён парламентом Соединенного Королевства, поскольку власти страны не устраивал механизм так называемой поддержки границы между Ирландией (страной ЕС) и Северной Ирландией (частью Великобритании), которые находятся на одном острове.