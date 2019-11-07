ВАШИНГТОН, 7 ноя — ПРАЙМ. Мировой долг достиг рекордных показателей – 188 триллионов долларов, или 230% от глобального ВВП, заявила глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.

"Мировой долг — как государственный, так и частный — достиг рекордного максимума — 188 триллионов долларов. Это составляет около 230% глобального производства", — заявила Георгиева, выступая в Вашингтоне в четверг на юбилейной 20-й ежегодной конференции экономических исследований Annual Research Conference.

Предшественница Георгиевой – Кристин Лагард — годом ранее отмечала, что глобальный долг составлял 182 триллиона долларов. Она призывала мировые правительства сделать все возможное для сокращения этого показателя, поскольку мировая экономика замедляет свой рост и обеспечивать выплаты будет все более проблематично.