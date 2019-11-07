МОСКВА, 7 ноя /ПРАЙМ/. Минэкономразвития России рассмотрит инициативу о создании национального центра по привлечению инвестиций в регионы, когда документы по ней будут сформированы и представлены в установленном порядке, сообщил журналистам представитель министерства.

Ранее в четверг глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что фонд создаст национальный центр по привлечению инвестиций в регионы РФ, его возглавит экс-министр по развитию Дальнего Востока Александр Галушка. Эта дочерняя структура РФПИ будет помогать регионам создавать инвестстратегии совместно с региональными агентствами по привлечению инвестиций. Дмитриев также отметил, что ожидает, что это будет совместная работа с Минэкономразвития.

"Документов по созданию национального центра по привлечению инвестиций в министерство пока не поступало. Однако отмечаем, что такие инициативы в формате национальных вряд ли могут быть эффективны без участия национальных органов управления. Тем не менее, готовы будем рассмотреть такую инициативу, когда документы будут сформированы и представлены в установленном порядке", — сказал представитель МЭР.

Он напомнил, что МЭР является органом власти, который координирует работу по социально-экономическому развитию регионов страны. "И конечно, важнейшим инструментом в этой работе являются региональные программы инвестиционного развития, проекты государственно-частного партнерства, создание необходимых условий для привлечения инвестиций", — добавил он.