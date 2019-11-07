МОСКВА, 7 ноя /ПРАЙМ/. Рынок акций РФ, преодолев порог в 3000 пунктов по индексу Мосбиржи, способен продолжить рост в ближайшее время на фоне снижения ставок финансовыми регуляторами в мире, интереса крупных иностранных игроков и массового притока частных российских инвесторов.

Эксперты, опрошенные РИА Новости, не ждут обвала фондового рынка РФ после обновления им рекордов, но не исключают коррекцию, если настроения глобальных участников станут пессимистичными.

Рынок акций РФ по индексу Мосбиржи вырос с начала года почти на 27%, по индексу РТС – на 38,73%. При этом индекс Мосбиржи вторую неделю подряд переписывает исторические максимумы. В результате, в четверг он сумел подняться выше 3000 пунктов. Индекс РТС также обновляет многолетние максимумы.

"О пузыре говорить еще действительно рановато. Мы не ожидаем обвала рынков. Некоторая коррекция возможна в силу значительного роста рынка за короткое время, но пока об обвале говорить рано", — прокомментировал ситуацию руководитель отдела управления акциями "Сбербанк Управление Активами" Евгений Линчик.

ЧТО ПОМОГЛО ВЫРАСТИ

Формальным поводом для мажорных настроений в четверг послужила информация от министерства торговли КНР о том, что Вашингтон и Пекин договорились поэтапно отменить тарифы, введенные во время их торгового противостояния, отмечает аналитик ГК "Финам" Сергей Дроздов.

Однако всеобщему оптимизму на глобальных рынках акций предшествовало очередное снижение процентной ставки ФРС США, что вкупе с ожиданиями заключения первой части торгового соглашения между двумя крупнейшими мировыми экономиками привело к притоку денег глобальных фондов на развивающиеся рынки, включая российский, добавляет он.

"Первая — поиск доходностей со стороны глобальных фондов, которые в этом году инвестировали как в российские бонды, так и в акции, которые дают доходности выше среднего при снижающихся рисках. Также российские акции были и остаются достаточно "дешевыми", а с учетом дивидендов являются очень инвестиционно привлекательными. И третье — отсутствие дополнительных санкций на российскую экономику", — также перечисляет драйверы роста Линчик.

По мнению советника гендиректора по макроэкономике компании "Открытие Брокер" Сергея Хестанова, росту рынка акций РФ способствуют большой объем ликвидности на рынке и снижение доходности по депозитам, в том числе, и в результате решения ЦБ РФ снизить ставку.

"С другой стороны, большая часть инвесторов сомневается в больших перспективах реального сектора российской экономики. Получается, что с одной стороны растущий рынок сам по себе привлекает инвесторов: чем сильнее рынок растет, тем большее число инвесторов обращают на это внимание. Инвестируют активы и этим еще сильнее толкают рынок вверх, таким образом, получается самоподдерживающийся процесс", — говорит он.

НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ

Эксперты не видят причин для схлопывания рынка.

Как следует из "Обзора рисков финансовых рынков" Банка России за октябрь, аналитики ЦБ не считают рынок акций РФ переоцененным, исходя из его невысокой капитализации к ВВП и рыночной стоимости бумаг к годовой прибыли на акцию компаний.

Эксперты финрынка с выводами аналитиков ЦБ не спорят. "Мы согласны с ЦБ. Необходимо также добавить, что снижение политической напряженности и отсутствие дополнительных санкций успокоили инвесторов", — говорит Линчик.

"Мы также не видим признаки пузыря, речь идет о сокращении дисконта российских акций по отношению к развитым и другим развивающимся рынкам, который наблюдался в последние годы и расширился в 2018 году после введения санкций США на ряд российских юридических и физических лиц. С учётом ослабления санкционной риторики всё большее число международных инвесторов покупает российские бумаги с учетом их невысокой стоимости, стабильного финансового положения и общей макроэкономической устойчивости экономики РФ", — отмечает аналитик "Газпромбанк — Управление активами" Илья Купреев.

"В случае заключения частичной торговой сделки между США и Китаем есть все основания для продолжения ралли на глобальном и российском рынках акций. Рынок акций РФ по-прежнему выглядит недорогим по мультипликатору P/E 2020E – 6.5x по индексу MSCI Russia против аналогичного показателя MSCI Emerging markets на уровне 12,2х", — обращает внимание эксперт.

В то же время Дроздов считает, что не стоит забывать о том, что недооцененность либо переоценка активов развивающихся стран целиком зависит от конъюнктуры на глобальных финансовых рынках и лимитов, выделяемых крупными иностранными фондами на покупку активов той или иной страны.

"В текущей ситуации позитивные настроения на внешних биржевых площадках способствовали росту индексов Мосбиржи и РТС, но когда они поменяются на негативные, мы вновь увидим отток денег нерезидентов, что станет триггером снижения российского рынка акций", — отмечает он.

Эксперт считает, что в перспективе до Нового года, после напрашивающейся технической коррекции и при условии сохранения позитивной конъюнктуры на мировых финансовых рынках, мы вполне сможем увидеть очередные вершины в рублевом индикаторе – индексе Мосбиржи.

"Потенциал роста рынка сохраняется, что отражается в его низких мультипликаторах и недооцененности по сравнению с аналогами. Мы оцениваем целевой показатель по РТС в 1540 пунктов", — говорит главный инвестиционный стратег ITI Capital Искандер Луцко.

Хестанов из "Открытия Брокер" отмечает, что доходность в депозитах падает, российские граждане волей-неволей начинают обращать внимание на какие-то альтернативные инструменты, в том числе и на инструменты фондового рынка. Он напомнил, что по подсчетам Московской биржи, количество счетов частных инвесторов превысило уже 3 миллиона – и это немало, причем большая часть этого прироста произошла относительно недавно.

"Сейчас мы наблюдаем приход частных инвесторов на рынок, что тоже может подтвердить такое правило, что перед серьезной коррекцией рынка в него массово входит частный инвестор", — в то же время заметил он.

"При этом наблюдается противоречие между высоким ростом рынка и слабыми показателями экономики. Обычно фондовый рынок следует за развитием экономики, а в данном случае он сильно забегает вперед. В подобных случаях часто за таким ростом следует сильная коррекция рынка, поэтому следует соблюдать повышенную осторожность", — замечает Хестанов.

РЕКОМЕНДАЦИИ

Свои максимумы могут обновить бумаги "Газпрома" и "Лукойла", в аутсайдерах по итогам года могут стать ММК и НЛМК, считает Дроздов из "Финама".

По мнению Луцко из ITI Capital, в ближайшее время в лидерах роста будут компании нефтегазового и металлургического секторов.

Линчик из "Сбербанк Управление Активами" позитивно смотрит на дивидендные истории ("Газпром", Сбербанк, "Татнефть"). Интересные спекулятивные истории могут быть в потребительском секторе ("Магнит") и "стальных" именах (НЛМК, "Северсталь"), полагает он.

Купреев из "Газпромбанк — Управление активами" считает, что в ситуации повышения аппетита инвесторов к риску, а также с учетом вероятности ускорения мирового экономического роста в результате снижения торговых барьеров, целесообразно инвестировать в акции циклических секторов – нефтегазового, металлургического, финансового.