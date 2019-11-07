Добавлен комментарий Минэкономразвития (пятый-шестой абзацы), уточняется формулировка в первом абзаце.

МОСКВА, 7 ноя /ПРАЙМ/. Правительство РФ утвердило правила выделения субсидий кинокомпаниям, которые работают с иностранными производителями кино в России, для роста экспорта услуг в сфере культуры и притока инвестиций в российский кинематограф, следует из сообщения на сайте правительства.

"Предоставление господдержки будет способствовать увеличению объёма экспорта услуг в сфере культуры, созданию условий для притока иностранных инвестиций в российскую аудиовизуальную отрасль, развитию кооперации между российскими и иностранными компаниями – производителями аудиовизуального контента", — отмечается в сообщении.

Минэкономразвития до этого разработало ряд условий субсидирования. Так, полнометражный художественный фильм для получения субсидии должен иметь общий хронометраж не менее 52 минут, а сумма расходов на территории России не должна быть менее 15 миллионов рублей. Для получения господдержки на документальный фильм его общий хронометраж должен быть не менее 52 минут, минимальная сумма расходов в России – 3,75 миллиона рублей, на анимационный фильм – общий хронометраж также не менее 52 минут, а минимальная сумма расходов – 5 миллионов рублей.

Постановление подготовлено МЭР в рамках реализации нацпроекта "Международная кооперация и экспорт". В середине июня на заседании проектного комитета нацпроекта одобрено выделение 70 миллионов рублей в 2019 году на эти цели.

Документ разработан Минэкономразвития совместно с Минкультуры, РЭЦ и российскими кинематографическими организациями. В пресс-службе МЭР отметили, что наличие программы, позволяющей снизить расходы зарубежных кинопроизводителей, будет способствовать выбору России в качестве места съемки фильмов, сериалов.

"Реализация программы позволит не только увеличить объем экспорта услуг российских кинематографических компаний, но и увеличить туристическую привлекательность России, обеспечить приток иностранного капитала в российскую аудиовизуальную отрасль, создать условия для развития кооперации между российскими и иностранными компаниями – производителями аудиовизуального контента, а также продвигать положительный образ и культурные ценности РФ", — подчеркнули в Минэкономразвития.