МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Минфин России предложил не размещать в общем доступе бухгалтерскую отчетность санкционных компаний, следует из проекта постановления кабмина, опубликованного на портале проектов нормативных актов.

Документом предлагается освободить компании, которые в соответствии с законодательством о валютном регулировании включены в особый перечень, от предоставления обязательного экземпляра бухгалтерской отчетности и аудиторского заключения к нему в государственный информационный ресурс.

В такой перечень входят 19 компаний, в том числе "Сургутнефтегаз", "Рособоронэкспорт", "Стройтрансгаз", "Концерн Калашников" и другие.

"Вводимые иностранными государствами ограничительные меры (санкции) в отношении российских юридических лиц требуют принятия определенных мер, направленных на предупреждение негативных последствий действия мер ограничительного характера в отношении российских организаций", — говорится в сводном отчете к документу. И одной из таких мер является ограничение доступа к информации компаний, следует из документа.

Указанный информационный ресурс является, практически, единственным общедоступным источником информации о деятельности организаций, который активно используется гражданами, организациями, государственными органами, отмечает Минфин.

Планируемый срок вступления документа в силу — 1 января 2020 года.