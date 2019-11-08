ВАШИНГТОН, 8 ноя — Dow Jones. В четверг власти Китая объявили о достижении договоренности с США о взаимной отмене пошлин в рамках торгового соглашения "первой фазы", и это позитивно отразилось на настроениях финансовых рынков, но остается неясным, на какие уступки согласилась администрация президента США Дональда Трампа и согласилась ли.

Комментарии представителя Министра торговли Китая Гао Фэна в четверг усилили оптимизм относительно скорого завершения торговой войны.

"Если соглашение первой фазы будет подписано, Китай и США должны будут одновременно отменить одинаковые доли пошлин в соответствии с содержанием соглашения", — сказал он. "Это то, о чем стороны договорились после добросовестных и конструктивных переговоров за прошедшие две недели", — добавил представитель министерства.

Однако со стороны администрации Трампа поступали противоречивые сигналы относительно наличия твердой приверженности двух сторон снижению пошлин.

Один из официальных представителей США подтвердил, что стороны планируют понизить пошлины в рамках первоначального соглашения о торговле. Ранее на этой неделе сообщалось, лишь то, что этот вопрос обсуждался.

Два других информированных о ситуации в администрации Трампа источника опровергли информацию о том, что понижение пошлин согласовано официально.

"В настоящее время отмена существующих пошлин не является условием для подписания соглашения первой фазы", — сказал старший советник Трампа по торговле Питер Наварро в рамках интервью Fox Business Network. "Такое решение может принять только президент Трамп", — добавил он.

Индекс Dow Jones Industrial Average в четверг вырос на 0,7%, до 27674,80, тогда как S&P 500 повысился на 0,3%, до 3085,18.

Эксперт Hudson Institute и консультант администрации Трампа Майкл Пиллсбери считает, что заявление представителя Министерства торговли Китая "может скорее быть попыткой выдать желаемое за действительное, чем конкретным соглашением".

Бывший главный стратег-аналитик Белого дома Стив Бэннон сказал, что Китай ведет "сложную операцию по оказанию влияния", чтобы сделать снижение пошлин обязательным условием любого соглашения.

Давление на Трампа в сторону достижения консенсуса с Китаем нарастает, учитывая возможную процедуру импичмента и начало предвыборной кампании 2020 года.

Кроме того, пошлины на импорт, бремя уплаты которых компании США переложили на плечи потребителей, начинают негативно отражаться на росте экономики страны.

Согласно последним данным, в сентябре совокупные расходы импортеров на пошлины составили рекордные 7 млрд долларов США. Темпы роста ВВП США в 3-м квартале упали ниже 2%, тогда как в течение большей части 2017 и 2018 годов они держались возле 3%.

Безработица в США остается низкой, но рост занятости в производственном секторе застопорился в 2019 году.

Исполнительный вице-президент Торговой палаты США Майрон Бриллиант обрадован сообщениями об отмене пошлин.

"Мы отменяем пошлины, которые вредят нашей экономике, производителям, фермерам, потребителям и розничным сетям", — сказал он.

"Взамен мы просим Китай взять на себя конкретные обязательства в определенных областях, таких как приобретения сельскохозяйственной продукции, финансовые услуги и финансовые рынки, а также пойти на дополнительные уступки по другим вопросам", — добавил Бриллиант.

США ввели пошлины на импорт китайских товаров в совокупности примерно на 360 млрд долларов в четыре этапа, и нет ясности относительно того, о пошлинах на какие категории товаров теперь идет речь, а также о каких возможных сроках. Кроме того, нет ответа на вопрос о том, собираются ли США снизить эти пошлины или же полностью от них отказаться.

По словам Бриллианта, одним из вариантов развития событий могли бы стать отмена введенных 1 сентября 15%-ных пошлин на импорт китайских товаров на сумму около 111 млрд долларов и обещание воздержаться от запланированного на 15 декабря повышения пошлин на импорт основных потребительских товаров и электроники.

Отмена пошлин остается одним из главных предметов переговоров. Пекин призывает США отменить все пошлины, заявляя, что именно этот вопрос стал одной из причин срыва переговоров ранее в этом году. Вашингтон рассматривает отмену пошлин как часть механизма соблюдения условий сделки, который предусматривает постепенное их упразднение только лишь при условии выполнения Пекином взятых на себя обязательств в рамках торгового соглашения.

Из заявлений властей Китая неясно, подразумевают ли они то же самое.

Представители Пекина обычно воздерживаются от оценок достигнутого прогресса в торговых переговорах, но в четверг они назвали отмену пошлин тяжело доставшейся им победой. Заявления властей Китая, вероятно, сигнализируют об уверенности Китая в том, что у него есть рычаги влияния, которые позволят все же подписать соглашение первой фазы.

"Китай считает, что Трампу это нужно больше, чем Пекину, поэтому они пытаются сделать то же самое, что и всегда, т.е. преследовать свою выгоду", — отмечает Уильям Рейнш, старший советник Центра международных и стратегических исследований в Вашингтоне.

"Теперь Китай более агрессивно и весьма настойчиво добивается отмены пошлин", — добавляет он.

На каждое повышение пошлин или же расширение списка товаров, на которые эти пошлины распространяются, со стороны США Китай отвечал аналогичной мерой. В октябре Трамп согласился отменить запланированное повышение пошлин на некоторые категории товаров, но США еще не снизили ни одной из существующих пошлин.

Как ожидается, первое соглашение первой фазы заставит Трампа отказаться от введения новых пошлин на импорт китайских товаров 15 декабря.

Торговый представитель США Роберт Лайтхайзер, возглавляющий переговоры с Китаем, призывает Пекин позволить Вашингтону создать органы надзора за выполнением условий соглашения. В октябре, когда Вашингтон говорил о намерении двух стран постепенно разрешить торговые разногласия, Лайтхайзер отметил, что стороны пришли к соглашению о создании "рабочего механизма урегулирования споров".

Представитель Министерства торговли Китая Гао Фэн подчеркнул, что Китай по-прежнему считает США зачинщиком конфликта, а значит, Вашингтон должен приложить все усилия для его преодоления. "Торговая война началась с повышения пошлин и должна закончится их отменой", — сказал он.

Ник Марро, торговый аналитик Economist Intelligence Unit, считает, что заявление Гао свидетельствует о росте уверенности Китая в готовности Трампа заключить соглашение. "Китай может ухватиться за это и начать жесткую игру, так как преимущество – как минимум политическое — на его стороне", — сказал он.

Информированные источники в Пекине считают логичным, чтобы китайские переговорщики не соглашались с требованиями США, в том числе о покупке американской сельскохозяйственной продукции на 50 млрд долларов в течение двух лет.

"Есть ли у Китая спрос на такой большой объем?", – сказал профессор Китайского народного университета и советник правительства Ши Иньхун.

Он также сомневается в том, что переговорщики завершили согласование условий соглашения первой фазы. По его мнению, согласие США обсуждать отмену действующих пошлин, например, может быть попыткой добиться дополнительных уступок от Пекина.

На прошлой неделе в Пекине прошла конференция, на которой представители Китая, в том числе бывшие высокопоставленные государственные чиновники, говорили, что различные конфликты между США и Китаем могут продолжаться десятилетиями, каковы бы ни были перспективы ожидаемого в ближайшее время соглашения.

"Трения связаны не только с торговлей", — сказал экономист Лю Шицзинь. По его словам, разногласия во многих областях еще не даже проявились.

— Авторы Josh Zumbrun, Josh.Zumbrun@wsj.com, William Mauldin, william.mauldin@wsj.com и Chao Deng, Chao.Deng@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

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