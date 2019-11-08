МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. АК "Алроса" планирует добыть в 2020 году 34,3 миллиона карат алмазов, следует из презентации компании.

В 2019 году "Алроса" планирует добыть 38-38,5 миллиона карат, таким образом в следующем году ожидается снижение добычи на 10-11%.

Как поясняется в презентации, при формировании прогноза учитывались, в частности, такие факторы, как переработка породы более низкого качества на трубке Ботуобинская, сложные геологические условия добычи на трубке "Интернациональная", а также сокращение объемов обработки песка на месторождениях дочернего предприятия "Алмазы Анабара".

Ранее в интервью агентству Прайм заместитель гендиректора компании по финансам и экономике Алексей Филипповский сообщал, что менеджмент планирует вынести на рассмотрение наблюдательного совета компании несколько возможных вариантов, предусматривающих объемы добычи в 2020 году в интервале от 30 до 38 миллионов карат. При этом сам менеджмент, по словам Филипповского, склоняется к среднему значению порядка 34-35 миллионов карат.

"Алроса" — крупнейший в мире производитель алмазов в каратах — на ее долю приходится 27% мировой и 95% российской добычи алмазов. Компания ведет добычу в республике Якутия и Архангельской области, разрабатывая 11 кимберлитовых трубок и 16 россыпных месторождений. По итогам первого полугодия 2019 года "Алроса" увеличила добычу алмазов на 10%, до 17,6 миллиона карат, план на 2019 год — 38,5 миллиона карат.