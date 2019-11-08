МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ, Надежда Афанасьева. В январе-сентябре 2019 года чистая прибыль "Русала" по МСФО сократилась в 1,9 раза по сравнению с годом ранее и составила 819 млн долларов, EBITDA снизилась на 64,9%, следует из отчетности компании. На фоне этих новостей акции производителя упали почти на 3,6% на Гонконгской бирже, на Московской бирже в начале дня бумаги теряли в стоимости 4,1% и стали лидером по снижению.

Аналитики, опрошенные агентством "Прайм", считают, что на негативные результаты компании оказали влияние, в том числе снижение цен на алюминий, рост китайской экономики и торговая война между Китаем и США. Дальнейшие прогнозы по "Русалу" неоднозначны.

ВИНОВАТЫ ЛИ САНКЦИИ

По словам ведущего аналитика "Открытия Брокер" Андрея Кочеткова, в 2018 году цены на алюминий доходили до 3 тысяч долларов за тонну на фоне американских санкций против компании. Однако сами санкции не привели к существенному сокращению поставок. Соответственно, "Русал" воспользовался благоприятной ценовой ситуацией. В текущем году спрос на промышленные металлы ограничивается торговой войной США и Китая, что, естественно, привело к снижению цены алюминия.

Эксперт "Финама" Алексей Калачев считает, что санкции принесли выгоду "Русалу", поскольку большую часть затрат заводы несут в рублях, а произведенный в стране алюминий на 80% продается на экспорт. В результате прошлый год компания закончила с ростом чистой прибыли почти на 40%.

США в апреле прошлого года внесли в "черный список" (SDN-лист) российского бизнесмена Олега Дерипаску и контролируемые им компании. Активы фигурантов списка в США блокируются, а бизнес с ними запрещается. Однако 27 января 2019 года американский Минфин вывел из-под санкций En+ и контролируемые ею "Русал" и "Евросибэнерго", после того как Дерипаска снизил свою долю в En+ ниже 44,95% и перестал управлять компанией через совет директоров.

В ЧЕМ ПРИЧИНА ПАДЕНИЯ ПРИБЫЛИ

В 2019 году ситуация на рынке алюминия оказалась неблагоприятной для "Русала".

"Основная причина слабых результатов, это падение цен на алюминий", — говорит Андрей Лобазов из "Атона".

Цена на алюминий в III квартале упала на 16,6%, и это привело к сокращению выручки на 14,89% в годовом выражении, добавляет начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Георгий Ващенко. Также на этом фоне резко сократился показатель EBITDA (до $237 млн в III квартале и до $765 млн — за 9 месяцев) и упала чистая прибыль (скорректированный убыток за 9 месяцев составил $132 млн).

По словам генерального директора "Русала" Евгения Никитина, одной из причин падения прибыли в начале года стало сокращение доли продукции с высокой добавленной стоимостью (ПДС). Согласно отчетам, в I квартале доля ПДС сократилась до 29%, к III кварталу ее удалось увеличить до 40%. Полностью восстановить долю ПДС компания планирует в начале 2020 года.

Но, по мнению Лобазова, на результаты за 9 месяцев это не оказало большого влияния. "Русал" продолжает восстанавливать долю ПДС, а также высвобождать оборотный капитал, но пока это существенным образом не влияет на ситуацию.

ТУМАННОЕ БУДУЩЕЕ

Одним из ключевых факторов, влияющих на рынок алюминия, а соответственно и на дальнейшие результаты "Русала", эксперты называют торговые отношения между США и Китаем.

"Инвесторы неспроста осторожничают", — говорит Лобазов.

По его мнению, рынок алюминия очень чувствителен к темпам роста китайской экономики, а "Русал", из-за относительно невысокой маржинальности бизнеса, — к динамике цен на алюминий. Но при благоприятном сценарии примирения США и Китая, а также снижения ставок ФРС в бумагах "Русала" может наблюдаться существенный отскок – на этих уровнях акции очень дешевы, торгуются всего по 1.5х EV/EBITDA скорректированной на долю в "Норникеле".

По мнению Кочеткова, говорить о каком-либо восстановлении объемов прибыли пока рано, так как мировой спрос страдает из-за торговой войны. Поэтому можно рассчитывать лишь на стабилизацию и возможно позитивный 2020 год, если КНР и США смогут договориться.

Тем не менее, вряд ли цены будущего года превысят значения 2018 года, поскольку ситуация с рисками недопоставок сильнее воздействует на рост цен, чем устойчивый цикличный спрос. Соответственно, по итогам текущего года выплаты акционерам могут оказаться ниже, чем по итогам 2018 года, но также ниже, чем в 2020 году, когда мы ожидаем улучшение мирового спроса на фоне торгового перемирия США и КНР, отмечает Кочетков.

Ващенко считает иначе. Торговая война США и Китая и новости с рынка алюминия привели к снижению цены на 15% за год, но возможно, нисходящий тренд близок к перелому. "Русал", по словам Ващенко, пока сохраняет консервативные ожидания по спросу на алюминий, отмечая стагнацию в строительном секторе США, но растущий спрос со стороны автомобильной промышленности.

Физические объемы поставок стабильны, несмотря на отрицательную динамику цен. И "Русал" выдержит еще 10% падения цен, чтобы сохранить операционную рентабельность, убежден эксперт.

"Мы полагаем, что объем реализации в IV квартале составит около 1,050 млн тонн в натуральном выражении, выручка — 2,5-2,6 млрд долларов", — прогнозирует Ващенко.

По его словам, в IV квартале компания получит промежуточный дивиденд от ГМК. В связи с этим результаты "Русала" в текущем квартале могут оказаться не хуже, а, возможно, лучше, чем в третьем.