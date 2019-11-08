МОСБИРЖА: ИНДЕКС ВЗЯЛ ПЛАНКУ В 3000

В четверг индекс Мосбиржи сумел взять планку в 3000 пунктов, к которой подбирался в последние две недели, переписывая исторические максимумы. Формально это произошло на позитиве по торговому спору между США и Китаем: стало известно, что стороны договорились поэтапно отменить тарифы, введенные во время их торгового противостояния. На фоне снижения ставки ФРС США на минувшей неделе это привело к притоку денег глобальных фондов на развивающиеся рынки, включая российский. Кроме того, росту российских акций способствовало повышение нефтяных котировок и позитивные корпоративные новости. Аналитики также отмечали снижение доходности депозитов после снижения ставки ЦБ РФ, что в отсутствии новостей по новым санкциям против России привлекло деньги инвесторов на рынок. Приток инвесторов толкает рынок вверх, что, в свою очередь, привлекает новых игроков.

При этом аналитики не считают рекордный индекс Мосбиржи “пузырем” и не ждут обвала, хотя не исключают коррекцию, если настроения глобальных участников станут пессимистичными. В пятницу она была незначительной – менее 0,5%, но на следующей неделе может несколько усилиться, если для этого появятся предпосылки. В целом коррекция будет носить технический характер, и до конца года, при условии сохранения позитивной конъюнктуры на мировых финансовых рынках, мы вполне сможем увидеть очередные вершины в рублевом индикаторе. Толчок новому ралли может дать и договоренность между США и Китаем по торговле – если она произойдет. Негатив – экономический или геополитический – может привести к обратной тенденции: капиталы из российских бумаг начнут выводить. Однако пока есть все основания полагать, что год российский рынок акций завершит в плюсе: всего с января по индексу Мосбиржи он вырос почти на 27%, по индексу РТС – на 38%.

ПЕССИМИСТИЧНЫЕ ПРОГНОЗЫ

Сразу две международные организации – Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и Еврокомиссия – на этой неделе ухудшили прогноз по росту ВВП РФ в 2019 году. В случае с ЕБРР ухудшение произошло с 1,5% до 1,1%, в случае с ЕК – с 1,5% до 1%. В качестве причин называют сокращение внешнего спроса, неопределенность в глобальной экономике, снижение цен на нефть и продолжающиеся санкции, а также повышение НДС в январе и отсрочку реализации инвестпроектов. Официальный прогноз Минэкономразвития исходит из того, что ВВП РФ вырастет в 2019 году на 1,3%. Согласно обнародованной на этой неделе оценке департамента ЦБ РФ, рост российской экономики в 2019 году может составить 0,8–1%, что ближе к нижней границе официального прогноза Банка России (0,8-1,3%).

В дальнейшем ожидается, что реальный ВВП будет умеренно восстанавливаться вместе с постепенно улучшающимся потенциалом роста и ускорением государственных инвестиций. При этом вероятен рост безработицы выше прежних оценок. В 2020 году ЕК ожидает роста экономики России на 1,4%, хотя в предыдущем прогнозе ожидался рост на 1,8%. ЕБРР снизил прогноз до 1,7% с 1,8%. Основными рисками называют все те же, что и в текущем году — санкции, низкие цены на нефть и внешние или внутренние шоки, которые могут ослабить рубль, и, как следствие, негативно повлиять на состояние банковского сектора. Российский регулятор несколько более оптимистичен и ожидает по 2020 году роста ВВП на 1,5-2%. При этом темпы роста ВВП РФ в первом квартале составят 1,2-1,3%, полагают в департаменте ЦБ РФ.

РОТЕНБЕРГ ПРОДАЛ "СТРОЙГАЗМОНТАЖ"

Бизнесмен Аркадий Ротенберг продал компанию "Стройгазмонтаж" и намерен направить вырученные средства на инвестиции в России. Об этом сообщил представитель Ротенберга. Подробности не уточняются, но СМИ пишут, что покупателем стала "дочка" "Газпрома", а сумма сделки составила около 75 млрд долларов. В марте этого года появилась информация, что переговоры о покупке "Стройгазмонтажа" у Ротенберга и "Стройтранснефтегаза" у Геннадия Тимченко ведут именно структуры "Газпрома". Сообщалось, что компании Тимченко и Ротенберга планирует выкупить собственный подрядчик "Газпрома" — "Газстройпром" (49% — у "Газпрома", остальное — у структур Газпромбанка и физических лиц), которому уже отошли активы третьего по величине подрядчика "Газпрома" — "Стройгазконсалтинга", а в случае завершения сделок с Ротенбергами и Тимченко компания окажется крупнейшим подрядчиком монополии.

Наиболее известный и знаковый проект "Стройгазмонтажа" – строительство Крымского моста: компания стала генподрядчиком проекта. В настоящее время строительство завершено, автомобильная часть моста уже функционирует, а железнодорожное сообщение откроется в декабре. Уже началась продажа билетов на поезда в Крым из Москвы и Санкт-Петербурга. Подробностей о новых проектах, в которых он планирует принять участие, Аркадий Ротенберг не афиширует. Сообщалось лишь, что он выкупит "СГМ-Мост", которое было создано для управления проектом строительства Крымского моста.

ВТБ ВЫКУПИЛ ДОЛГ "МЕЧЕЛА"

Как стало известно в четверг, банк ВТБ выкупил у Сбербанка задолженности "Мечела" в сумме чуть менее 50 миллиардов рублей, что сделало его крупнейшим кредитором группы. Данная сделка, помимо прочего, окажет благоприятное влияние на предстоящую реструктуризацию кредитных обязательств группы, указали в банке. На этом фоне бумаги "Мечела" росли на 2-4%, что также внесло лепту в рост российского рынка акций. ВТБ заверил, что никакого негативного влияния на результаты банка не ожидается, напротив, вероятен позитивный эффект на резервы по итогу ряда операций по обмену активами между кредиторами.

ВТБ планомерно поддерживает "Мечел": так, в 2018 году банк предоставил компании кредит для выкупа с дисконтом предэкспортного займа в размере 1 млрд долларов США, полученного от синдиката международных банков в 2010 году. Это позволило "Мечелу" снизить долг и реструктурировать последний на тот момент крупный кредит, находящийся в дефолте. Чистый долг компании по итогам 2018 года составлял 423 миллиарда рублей, в 2020 году должно начаться погашение основного долга. В июне текущего года "Мечел" предложил ВТБ, Сбербанку и Газпромбанку пересмотреть условия кредитов, сейчас банки изучают это предложение.

НАЛОГ НА ВЕТХОСТЬ

На этой неделе СМИ сообщили о предложении Минстроя ремонтировать ветхое жилье с износом более 70% за счет граждан до тех пор, пока оно не получит статус аварийного. Как сообщается, для таких домов планируется разработать отдельные подпрограммы капремонта. В министерстве пояснили, что законопроект ведомства не создает предпосылок для увеличения взносов на капитальный ремонт жилых домов. Кроме того, сохраняются все действующие гарантии жилищных прав граждан, проживающих в аварийном фонде. Предполагаются и дополнительные гарантии для собственников жилья, у которых нет иного помещения для проживания. Это может быть компенсация ставки по ипотечному кредиту и иные субсидии, пояснили в ведомстве. Чинить дешевле сломать. Нужен ли ремонт ветхим домам и кто его оплатит

Новость вызвала бурную реакцию общественности – многие высказали мнение, что ветхие дома часто проще снести, чем тратить серьезные суммы на ремонт, поэтому новация должна касаться лишь зданий, которые могут простоять еще как минимум 10-15 лет. Было также предложено предоставлять жителям ветхих и аварийных домов субсидии на аренду жилья в частном секторе, поскольку быстро построить нужное количество квадратных метров невозможно. Еще одна идея – наладить массовое строительство в России частных коттеджей стоимостью в 1 млн рублей. Что касается взносов на капремонт, то без их роста не обойтись, признали эксперты. В среднем они могут вырасти на 200-300 рублей в месяц. Впрочем, пока это идет лишь в режиме общественного обсуждения — в Кремле сообщили, что никаких предложений и тем более решений на этот счет не было.

ДОРОГУ ИСКУССТВЕННОМУ ИНТЕЛЛЕКТУ

Глава Сбербанка Герман Греф в пятницу сообщил, что "Яндекс", Mail.ru, "Газпром нефть", РФПИ, МТС и Сбербанк создадут альянс по развитию искусственного интеллекта. По его словам, в ближайшие два дня это решение должно оформиться окончательно. Соглашение о создании альянса по развитию ИИ планируется подписать 9 ноября. Проект будет реализовываться на принципах частно-государственного партнерства, со стороны государства его куратором станет вице-премьер Максим Акимов, а партнером — Минэкономразвития. Более подробной информации о том, чем займется альянс, а также о выделенных на его развитие суммах пока не сообщается.

По словам Грефа, развитие этой темы важно для будущего нашей страны, промышленности, всех отраслей сервисной экономики и государственной службы. Сегодня практически нет ни одной части человеческой деятельности, где искусственный интеллект не привносил бы принципиально новые возможности. Главной задачей альянса станет развитие технологий и их популяризация в обществе. В настоящее время лишь 4% компаний РФ используют облачные технологии – этот рынок чрезвычайно мало развит, несмотря на все возможности, которые он дает бизнесу. Облачные технологии позволяют хранить файлы или пользоваться программами через ресурсы удаленных систем. Физические компьютеры, обслуживающие такие сервисы, находятся в дата-центре, для получения доступа к облачным сервисам пользователю необхо