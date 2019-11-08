МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Международные резервы РФ по состоянию на 1 ноября составили 540,917 миллиарда долларов против 530,923 миллиарда долларов на 1 октября, сообщил Банк России.

Таким образом, за октябрь резервы выросли почти на 10 миллиардов долларов, или на 1,9%.

Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).

За 2018 год международные резервы РФ выросли на 8,3% и на 1 января составляли 468,5 миллиарда долларов. Исторического максимума резервы достигали в начале августа 2008 года — 598 миллиардов долларов.