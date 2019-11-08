МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Заявления польского aнтимонопольного органа UOKiK не имеют отношения к реализации проекта "Северный поток-2", он продвигается по плану, сообщил РИА Новости официальный представитель Nord Stream 2 AG (компания-оператор проекта) Йенс Мюллер.

Антимонопольное ведомство Польши в мае предъявило "Газпрому" и пяти партнерам по проекту "Северный поток-2" — OMV, Wintershall, Shell, Uniper и Engie — обвинения в нарушении антимонопольного законодательства Польши из-за финансирования строительства "Северного потока-2". В пятницу регулятор сообщил, что оштрафовал одну из крупнейших энергокомпаний Европы — французскую Engie — на сумму 172 миллиона злотых (44,7 миллиона долларов) за непредоставление информации по делу.

"Заявления польского aнтимонопольного органа не имеют отношения к реализации проекта "Северный поток – 2" как к таковой", — сказал Мюллер. Он отметил, что как "Газпром" (единственный акционер проекта), так и компании, выступившие соинвесторами в "Северный поток-2", строго придерживаются применимого международного и национального законодательства.

"Реализация проекта "Северный поток – 2" основана на соблюдении всех действующих законов и нормативных актов. Компания Nord Stream 2 получила все необходимые разрешения от стран, через воды и территории которых проходит газопровод. Проект продвигается по плану", — добавил представитель компании.

Проект "Северный поток-2" реализует компания Nord Stream 2 AG (единственный акционер "Газпром"). Европейские партнеры — Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — обязались профинансировать "Северный поток-2" суммарно на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый. "Газпром" дает другую половину средств — 4,75 миллиарда евро.