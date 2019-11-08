МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, в ноябре, по предварительной оценке, увеличился до 95,7 пункта с уровня октября в 95,5 пункта, сообщается на сайте университета.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали роста показателя до 95,9 пункта.

Кроме того, индекс текущих экономических условий в США в ноябре, по предварительной оценке, уменьшился до 110,9 пункта с уровня предыдущего месяца в 113,2 пункта, индекс экономических ожиданий увеличился до 85,9 пункта с 84,2 пункта месяцем ранее.

Индекс потребительских настроений Мичиганского университета составляется на основе ежемесячного опроса не менее 500 американских домохозяйств по 50 ключевым вопросам, направленным на выявление изменений в ожиданиях потребителей относительно экономического климата, личных доходов и потребления.

Индикатор публикуется два раза в месяц в виде первоначальной и окончательной оценки и влияет на динамику доллара, фондовых рынков и государственных облигаций США.