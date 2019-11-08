БРЮССЕЛЬ, 8 ноя — ПРАЙМ. Совет стран ЕС исключил Белиз из списка государств, которые, по мнению Евросоюза, могут являться налоговыми гаванями, свидетельствует сообщение Совета.

"Сегодня Совет согласился исключить Белиз из списка ЕС по несотрудничающим налоговым юрисдикциям. Белиз провел необходимые реформы для улучшения своего налогового режима для международного бизнеса", — говорится в релизе.

Согласно сообщению, Белиз теперь перемещен из "черного" списка в "серый", пока не выполнит эти обязательства.

"Чёрный" список — это страны, которые отказались сотрудничать с ЕС в сфере налогообложения или работать с недостатками в управлении своими налоговыми системами. В него теперь входят Американское Самоа, Гуам, Самоа, Тринидад и Тобаго, Американские Виргинские острова, Фиджи, Оман и Вануату.

Этот список призван, в частности, способствовать усилиям по предотвращению уклонения от уплаты налогов, отмечал ранее Совет.

В "серый" список входят юрисдикции, которые взяли на себя обязательства по корректировке своей налоговой политики. ЕС следит за имплементацией этих обязательств. В "серый" список входят, в частности, Турция, Иордания, Армения, Босния и Герцеговина, Мальдивы, Монголия, Черногория, Намибия, Таиланд и Вьетнам.

Совет в пятницу также решил, что Северная Македония выполнила все обязательства в налоговой сфере, и она была выведена из "серого" списка".