МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Правительство РФ на заседании в четверг одобрило поправки в законопроект об отказе от бумажных лицензий для юрлиц и индивидуальных предпринимателей (ИП) и переводе их на электронное лицензирование, сообщается на сайте кабинета министров.

В начале марта текущего года Госдума приняла в первом чтении законопроект, направленный на перевод лицензирования в электронную форму и отказ от бумажных лицензий для юрлиц и индивидуальных предпринимателей (ИП).

Согласно законопроекту предусматривается внедрение "реестровой модели" в сфере лицензирования отдельных видов деятельности. Вместо выдачи бумажного документа предлагается вносить запись о предоставлении лицензии в реестр лицензий. За получение выписки из такого реестра в электронной форме госпошлина взиматься не будет. При этом свободный доступ к содержащимся в таком реестре сведениям сохранится.

Кроме того, проект поправок предполагает исключение из ряда федеральных законов информации о предоставлении бумажной лицензии, а также установление единообразного порядка направления заявлений, связанных с лицензионной деятельностью.

"Одобрить проект поправок правительства РФ к проекту федерального закона №612719-7 "О внесении изменений в ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности" в части внедрения реестровой модели предоставления государственных услуг по лицензированию отдельных видов деятельности" и направить их в Государственную Думу в установленном порядке", — говорится в сообщении.