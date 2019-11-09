МОСКВА, 9 ноя /ПРАЙМ/. Правительство РФ на заседании в четверг одобрило распределение трех миллиардов рублей 13 пилотным регионам России, которые внедряют в своих общеобразовательных организациях модель цифровой образовательной среды, сообщается на сайте кабинета министров.

"Принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу", — говорится в сообщении.

Как сообщается, принятие проекта распоряжения обеспечит к концу 2019 года развитие телекоммуникационной инфраструктуры не менее чем в 1700 общеобразовательных организациях. В частности, будут модернизированы существующие структурированные кабельные системы и локальные вычислительные сети. Кроме того, будут решены технологические вопросы обеспечения безопасности, а именно систем видеонаблюдения, контроля доступа и источников бесперебойного питания.