МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Новое постановление правительства РФ снизит рентабельность компаний в отрасли обращения с отходами до 4%, считает Российский экологический оператор (РЭО).

Ранее было опубликовано постановление правительства РФ, которое регламентирует ценообразование в мусорной отрасли.

"Это решение снижает рентабельность компаний, работающих в сфере обращения с отходами, с пяти до четырёх процентов", — говорится в сообщении.

По мнению РЭО, новшества лишат отрасль инвестиций. Кроме того, РЭО отмечает, что документ не учитывает такие затраты предприятий, как ремонт контейнеров и контроль качества. Эксперты полагают, что документ не стимулирует раздельный сбор, так как оператор без вторичной переработки получает тариф выше, чем если бы он перерабатывал.

РЭО считает, что понятные условия образования тарифа и определения операторов позволят разогнать реформу.