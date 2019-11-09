МОСКВА, 9 ноя /ПРАЙМ/. Регулирование в области искусственного интеллекта должно быть стимулирующим к развитию, заявил гендиректор группы компаний "Яндекс" Аркадий Волож.

"Когда говорят, что усилить регулирование, ослабить регулирование… в области искусственного интеллекта у нас такого регулирования нет, нельзя усилить или ослабить то, чего нет", — сказал Волож в ходе пленарной сессии конференции AI Journey.

"Когда говорят про регулирование, обычно думают про ограничение чего-нибудь. В области искусственного интеллекта, если нам нужно какое-то регулирование, то это регулирование должно быть стимулирующим, чтобы что-то начало развиваться", — добавил он.