МОСКВА, 9 ноя /ПРАЙМ/. Россия находится в тройке стран-лидеров по развитию технологий искусственного интеллекта (ИИ) и беспилотного вождения, заявил гендиректор группы компаний "Яндекс" Аркадий Волож.

В ходе пленарной сессии конференции AI Journey прошел опрос, на каком месте в мире находится РФ по развитию технологии ИИ. Большинство участников ответило, что Россия пока в числе догоняющих.

"Я считаю, что Россия вполне в числе мировых лидеров по искусственному интеллекту, потому что если посмотреть на применение искусственного интеллекта в простых бытовых сферах, ИИ, которым мы давно пользуемся, — это простые пользовательские сервисы в интернете: поиск, голос, системы распознавания, перевод", — сказал Волож.

"Сколько есть стран, которые производят технологии, которыми пользуются пятьдесят или сотни миллионов людей? Есть Америка, есть Китай, есть Россия. Кто еще производит эти технологии массово, так, чтобы ими пользовались люди? Поэтому говорить, что мы среди догоняющих… Мы, конечно, можем догонять Америку и перегонять, но я думаю, мы вполне среди. Три страны — достаточное число лидеров. Мы, безусловно, в этой тройке", — заявил гендиректор "Яндекса".

По его словам, Россия также находится в тройке стран-лидеров по технологиям беспилотного вождения.

"Если посмотреть на количество стран, у которых имеются свои самоуправляемые машины, которые еще только в экспериментальной форме… Россия оказалась в числе трех стран, у которых имеются технологии беспилотного вождения, которые проехали больше двух миллионов миль. Есть три компании в Америке, одна компания в Китае, одна в России, которая имеет технологии. Поэтому говорить, что мы среди догоняющих… Я думаю, что мы вполне среди лидеров", — подытожил Волож.