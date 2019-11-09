МОСКВА, 9 ноя /ПРАЙМ/. Президент России Владимир Путин заявил, что Россия способна стать одним из глобальных лидеров в области искусственного интеллекта.

"Самый строгий спрос с наших ведомств, корпораций, компаний с госучастием. Важнейшим критерием их эффективности считаю способность обеспечить, укреплять технологическую состоятельность страны. Вес, значимость предстоящей работы исключительно велики. Мы должны, я убежден, способны стать одним из глобальных лидеров в сфере искусственного интеллекта", — сказал Путин в субботу на конференции по искусственному интеллекту Artificial Intelligence Journey.

По словам президента, это вопрос будущего страны, ее места в мире.

"А мы действительно способны это сделать, имея в виду наши национальные школы в области математики, физики, других точных наук, да и в гуманитарной сфере тоже", — сказал российский лидер.

Международный форум AI Journey проходит 8-9 ноября в Москве. Его участники обсудят, в том числе, реализацию Национальной стратегии по развитию искусственного интеллекта, утвержденную президентом России.