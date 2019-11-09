МОСКВА, 9 ноя /ПРАЙМ/. Президент России Владимир Путин предложил подумать над формированием свода этических правил взаимодействия искусственного интеллекта и человека.

"Искусственный интеллект действительно становится новым фактором общественного развития, оказывает все большее влияние на рынок труда, повседневную жизнь людей. Сейчас во всем мире разворачивается дискуссия о социальных аспектах и последствиях использования искусственного интеллекта. Это очень важная тема. Совершенно очевидный факт", — сказал Путин, выступая в субботу перед участниками конференции Artificial Intelligence Journey.

"Предлагаю профессиональному сообществу, компаниям подумать над формированием свода этических правил взаимодействия человека с искусственным интеллектом", — заявил он.

Международный форум AI Journey проходит 8-9 ноября в Москве. Его участники обсуждают, в том числе, реализацию Национальной стратегии по развитию искусственного интеллекта, утвержденной президентом России.