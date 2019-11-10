БЕЛГРАД, 10 ноя — ПРАЙМ. Меры облегчения таможенного контроля в рамках единого экономического пространства на Западных Балканах принесут 230 миллионов евро экономии, заявил президент Сербии Александр Вучич.

Сербия, Албания и Северная Македония договорились о принципах общего экономического пространства в регионе западных Балкан, которые утвердили специальной декларацией. Встреча премьера Северной Македонии Зорана Заева, главы кабмина Албании Эди Рамы и сербского президента Александра Вучича проходит в городе Охрид 9-10 ноября. Президент и премьеры обсуждали упрощенный товарообмен, устранение таможенных барьеров и совместный рынок труда, что также определено в совместной декларации.

"Когда введем круглосуточные дежурства фитосанитарной инспекции на границах, ускорим движение грузовиков, совокупная экономия составит 229 миллионов евро. Не говоря уже о том, насколько легче будет албанским производителям поставлять свою продукцию с увеличением объема на 40% в Сербию", — заявил президент Сербии на пресс-конференции. Трансляция велась на Facebook главы северомакедонского правительства.

"Мы можем обмениваться инженерами, работниками. Менее чем через год увидите рост. До конца этого года граждане Сербии и Албании смогут въезжать в обе страны на основании личной карты идентификации (внутреннего паспорта – ред.)… Горжусь тем, что сделали Сербия, Северная Македония и Албания, речь идет не о новой Югославии, а о лучшей жизни для наших граждан", — подчеркнул сербский лидер.

В пленарном заседании лидеров стран Западных Балкан в воскресенье участвовали глава совета министров Боснии и Герцеговины Денис Звиздич, министр экономики Черногории Драгица Секулич.

Президент самопровозглашенной республики Косово Хашим Тачи отказался от участия в форуме и заявил, что "целью Приштины является вступление в НАТО и ЕС, которое не может быть заменено никакой региональной инициативой".