МОСКВА, 11 ноя /ПРАЙМ/. Премьер Дмитрий Медведев проведет в понедельник заседание президиума совета по национальным проектам, оно будет посвящено развитию экспорта, производительности труда и малому и среднему предпринимательству, сообщает пресс-служба кабинета.

"Медведев проведет заседание президиума совета при президенте России по стратегическому развитию и национальным проектам. Участники заседания обсудят вопросы реализации национальных проектов "Международная кооперация и экспорт", "Производительность труда и поддержка занятости", "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", — говорится в сообщении.

Заседание пройдет в формате видеоконференции с участием всех регионов, запланированы прямые включения.

В заседании примут участие первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов, руководитель аппарата правительства Константин Чуйченко, вице-премьеры Алексей Гордеев и Дмитрий Козак, помощник президента Андрей Белоусов, главы Минтранса Евгений Дитрих, Минпромторга Денис Мантуров, Минсельхоза Дмитрий Патрушев,Минтруда Максим Топилин и первый замглавы Минэкономразвития Михаил Бабич.