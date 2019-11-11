МОСКВА, 11 ноя /ПРАЙМ/. Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов направил письмо премьер-министру Дмитрию Медведеву с просьбой разобраться с правовой коллизией, из-за которой импортеры кормов для животных в РФ рискуют столкнуться с массовым доначислением НДС на миллиарды рублей, документ имеется в распоряжении РИА Новости.

Титов пишет, что получает большое количество обращений предпринимателей в связи с ретроспективным доначислением НДС на ввезенные в РФ кормовые добавки. "Общая сумма таких доначислений может составить несколько миллиардов рублей", — говорится в письме. Бизнес-омбудсмен указывает, что в соответствии с рядом законодательных норм корма для животных (кроме кошек, собак, декоративных птиц и рыб) облагаются по ставке НДС в 10%.

Кроме того, в декабре 2018 года было принято постановление правительства, которое внесло изменения в перечень видов непродовольственных товаров, облагающихся НДС по ставке 10%. В постановлении, которое вступило в силу с 1 апреля 2019 года, специально уточнялось, что к таким товарам относятся и кормовые добавки.

Однако, продолжает бизнес-омбудсмен, в конце декабря прошлого года Минфин РФ издал письмо, согласно которому в отношении кормовых добавок до 1 апреля 2019 года необходимо применять НДС в 18% (с 1 января текущего года — 20%). Это "стало поводом для проведения проверок таможенными органами в отношении компаний-импортеров, осуществивших ввоз таких товаров, в рамках "контроля после выпуска" и развертыванию работы по дополнительному взысканию НДС".

"При применении ставки НДС в 18% (20%) сумма доначислений может составить 2,5 миллиарда рублей за каждый проверяемый год без учета пени. При этом при реализации товара указанные дополнительные расходы не учитывались. Импорт в Россию товаров этой группы осуществляют около 300 организаций – добросовестных налогоплательщиков, для которых возник риск необоснованного повышения налогового бремени, который ничем не компенсирован", — говорится в письме.

В связи с этим Титов просит премьер-министра поручить ответственным органам исполнительной власти проработать вопрос изменений в декабрьское постановление кабинета министров, распространив его действие и на период до апреля 2019 года, а также дезавуировать письмо Минфина.

О проблемах отечественных импортеров кормов в связи с наличием правовой коллизии известно с весны текущего года. Ранее Титов также направлял письмо вице-премьеру РФ Алексею Гордееву с просьбой разобраться с данной проблемой.