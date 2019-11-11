МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Положительное сальдо торгового баланса РФ в январе-сентябре 2019 года снизилось на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, или на 16,4 миллиарда долларов, составив 133,3 миллиарда долларов, говорится в сообщении Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

Экспорт из РФ в январе-сентябре 2019 года составил 311,4 миллиарда долларов и по сравнению с аналогичным периодом 2018 года сократился на 4,8%. На долю стран дальнего зарубежья приходилось 87,4% общего объема экспорта, на страны СНГ — 12,6%.

Основой российского экспорта традиционно являлись топливно-энергетические товары, удельный вес которых в товарной структуре экспорта составил 63,4% (в январе-сентябре 2018 года — 64,7%). В товарной структуре экспорта в страны дальнего зарубежья доля этих товаров составила 68,2% (в январе-сентябре 2018 года — 68,7%), в страны СНГ — 30,1% (36,4%).

Импорт России в январе-сентябре 2019 года составил 178 миллиардов долларов и по сравнению с январем-сентябрем 2018 года увеличился на 0,5%. На долю стран дальнего зарубежья приходилось 88,7% общего объема импорта, на страны СНГ — 11,3%.

В товарной структуре импорта наибольший удельный вес заняли машины и оборудование — 45,9% (в январе-сентябре 2018 года — 47,2%). В товарной структуре импорта из стран дальнего зарубежья доля этих товаров составила 49,1% (в январе-сентябре 2018 года — 50,5%), из стран СНГ — 20,7% (20,5%).

В страновой структуре внешней торговли России ведущее место занимает Евросоюз, как крупнейший экономический партнер страны. На его долю в январе-сентябре 2019 года приходилось 41,7% российского товарооборота (в январе-сентябре 2018 года — 43,2%), на страны АТЭС — 32% (30,9%), на страны СНГ — 12,1% (11,9%), на страны ЕАЭС — 8,6% (8,4%).