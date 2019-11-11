МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Более 260 тысяч предпринимателей зарегистрировались в России в качестве самозанятых, заявил в понедельник министр финансов Антон Силуанов.

"Можно сказать, что эксперимент подтвердил заинтересованность предпринимателей. Можно признать эксперимент удачным. Более 260 тысяч так называемых самозанятых зарегистрировано. Причем список профессий достаточно широкий", — сказал он на совещании у президента России Владимира Путина.

Силуанов также отметил, что принято решение в следующем году распространить это нововведение на все регионы России. Это поддержал и премьер-министр России Дмитрий Медведев. "Считаю, что итоги неплохие", — сказал он.

"Договорились", — отреагировал президент.