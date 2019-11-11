МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Индекс экономического климата в мире в четвёртом квартале 2019 года упал до минимума с 2009 года, оценки текущей экономической ситуации и экономических ожиданий также показали значительное снижение, следует из сообщения исследовательского института IFO.

Согласно релизу, индекс мирового экономического климата опустился за три отчетных месяца до минус 18,8 пункта с минус 10,1 пункта кварталом ранее, значение является самым низким со второго квартала 2009 года, когда показатель составлял минус 35,8 пункта. Индекс остаётся отрицательным уже пять кварталов подряд.

Индекс текущей экономической ситуации опустился до минус 16,4 пункта с минус 5,4 пункта в третьем квартале, индикатор стал минимальным с третьего квартала 2016 года.

Индекс экономических ожиданий достиг минус 21,1 пункта против минус 14,7 пункта в предыдущем квартале, значение стало наименьшим с первого квартала 2019 года. Индикатор сохраняется на отрицательном уровне шесть кварталов подряд.

"Ухудшение экономического климата наблюдалось почти во всех регионах. Оценки текущей экономической ситуации были особенно неблагоприятными на развивающихся рынках", — приводятся в релизе слова президента IFO Клеменса Фюста (Clemens Fuest). Среди развивающихся рынков снижение пришлось в основном на Азию, а среди развитых — на США, отметил глава IFO.