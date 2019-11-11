МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. ВВП Великобритании в третьем квартале 2019 года, по предварительной оценке, вырос в годовом выражении на 1%, а в квартальном — на 0,3%, сообщает национальное статистическое бюро страны.

Опрошенные агентством Рейтер аналитики ждали, что показатель вырос на 1,1% в годовом выражении и на 0,4% — в квартальном.

Объем промышленного производства в Великобритании в сентябре уменьшился на 0,3% по сравнению с августом, а в годовом выражении упал на 1,4%, сообщает бюро.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, прогнозировали, что объем промпроизводства в отчетном месяце снизился на 0,2% в месячном исчислении, а в годовом — на 1,3%.