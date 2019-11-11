МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Банк России видит определенное пространство для дальнейшего снижения ключевой ставки, но нужно внимательно следить за ситуацией, регулятор каждый раз будет принимать решение на основе комплексного анализа всех факторов — и проинфляционных, и дезинфляционных, заявила первый зампред ЦБ Ксения Юдаева в Госдуме.

ЦБ в октябре снизил ключевую ставку сразу на 0,5 процентного пункта — до 6,5% годовых. Всего с начала года регулятор снизил ставку на 1,25 процентного пункта.

Юдаева напомнила, что регулятор с начала лета, увидев существенное замедление инфляции, начал снижать ключевую ставку. "Процентная ставка ЦБ снизилась уже достаточно существенно, и находится в середине нейтрального коридора", — отметила она.

Процентные ставки на более длинные сроки, так называемая кривая доходностей финансовых рынков, снизилась ещё больше, чем ставка ЦБ, указала Юдаева.

"Мы видим в этом поддержку возможную для кредитования и поддержку для того, чтобы инфляция возвращалась к цели в следующем году. Мы будем смотреть на ситуацию. В принципе, сейчас мы видим определенное пространство для дальнейшего снижения, но нужно очень внимательно следить за ситуацией, смотреть за эффектами тех мер, которые уже были реализованы, и принимать решение каждый раз на основе комплексного анализа всех факторов — и проинфляционных, и дезинфляционных", — подчеркнула первый зампред ЦБ.