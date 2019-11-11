МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы демонстрируют негативную динамику в понедельник из-за опасений за перспективы торгового соглашения США и Китая, а также слабой статистики из Великобритании, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.08 мск индекс FTSE 100 снижался на 0,53%, до 7320,82 пункта, французский CAC 40 — на 0,01%, до 5886,8 пункта, немецкий индекс DAX — на 0,35%, до 13183,2 пункта.

Мировые инвесторы с пессимизмом восприняли пятничные заявления президента США Дональда Трампа о том, что речи о полной отмене пошлин на продукцию из КНР, ввозимую в США, не идет, несмотря на то, что такое желание высказала китайская сторона.

Дополнительным негативным фактором для европейских рынков является статистика из Великобритании, которая оказалась хуже прогнозов аналитиков. Так, по данным национального статистического бюро страны, ВВП Великобритании в третьем квартале 2019 года, по предварительной оценке, вырос в годовом выражении на 1%, а в квартальном — на 0,3%. Опрошенные агентством Рейтер аналитики ждали, что показатель вырос на 1,1% в годовом выражении и на 0,4% — в квартальном.

Кроме того, объем промышленного производства в Великобритании в сентябре уменьшился на 0,3% по сравнению с августом, а в годовом выражении упал на 1,4%, хотя эксперты ждали меньшего снижения показателей в отчетном месяце.