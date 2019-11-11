МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Объем неисполненных расходов федерального бюджета по итогам 2019 года может составить около 1 триллиона рублей, сообщает пресс-служба Счетной палаты РФ. Чинить дешевле сломать. Нужен ли ремонт ветхим домам и кто его оплатит

"Объем неисполнения расходов федерального бюджета по итогам 2019 года может составить около 1 триллиона рублей", — сказали в пресс-службе с ссылкой на оценку палаты.

Зампредседателя Счетной палаты РФ Галина Изотова в ходе заседания комитета Госдумы по бюджету и налогам в понедельник заявила, что с учетом исполнения бюджета в течение 2019 года объем расходов в ноябре-декабре должен составить около 30% ожидаемого общегодового исполнения. Это почти на 972 миллиарда рублей больше, чем планировалось на ноябрь-декабрь 2018 года. "Мы видим риски, что часть этих расходов не будет исполнена", — добавила она.

Объем ежегодно неисполняемых расходов в течение трех последних лет растет, практически за три года он вырос втрое, сообщила Изотова. "Если по итогам 2016 года неисполненные расходы были на 220 миллиардов рублей, в 2018 году — на 778 миллиардов рублей. Вероятно, по итогам этого года возможный объем неисполненных расходов превысит уровень 2018 года", — сказала она.